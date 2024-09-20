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Подробности продаж iPhone 16 на «Яндекс Маркете»

«Яндекс Маркет» стал одной из первых площадок, где можно было заказать iPhone 16 уже на следующий день после презентации — 10 сентября. Покупатель может получить смартфон с доставкой уже с 20 сентября – цены и сроки зависят от продавца. Стоимость может снизиться уже через неделю, в среднем до 30%. Так, цена на iPhone 16 может опуститься до 96,9 тыс. руб., а на iPhone 16 Pro с объемом 128Гб — до 126,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

По данным с 10 по 19 сентября включительно, покупатели чаще всего выбирают модели Pro Max и Pro с объемом памяти 256 Гб, а базовые версии — iPhone 16 и iPhone 16 Plus — с объемом памяти 128 Гб. На модели Pro Max 256 и Pro 256 Гб приходится 51% и 32% заказов соответственно. Наиболее популярные цвета смартфона — «пустынный титан» и «титановый черный». Около половины всех покупок новых iPhone 16 на «Яндекс Маркете» приходится именно на Москву.

Ряд новых моделей смартфона доступны на «Яндекс Маркете» с доставкой с 20-21 сентября, а большинство заказов будут доставлены покупателям с 30 сентября. Чаще всего покупатели iPhone 16 выбирают доставку до ближайшего пункта выдачи заказов (ПВЗ) — на этот формат доставки приходится более половины всех заказов. Еще 15% выбирают доставку курьером, а каждый десятый выбирает доставку по клику за 15 минут.

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