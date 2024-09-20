CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Поинтер» стал резидентом «Сколково»

Сервис автоматизации работы с онлайн-картами и сайтами-отзовиками «Поинтер» вошел в состав резидентов инновационного центра «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Поинтера».

Экспертный совет фонда «Сколково» высоко оценил возможности сервиса и услуги в области информационных технологий, которые оказывает «Поинтер» более 700 брендам.

«Включение «Поинтера» в число резидентов «Сколково» отражает инновационный характер сервиса, это серьезный шаг для нашей компании. Я уверен, что партнерство со «Сколково» станет для нас драйвером и поможет создавать новые ИТ-решения автоматизации рутинных процессов, которые так нужны современному бизнесу», — сказал генеральный директор компании Евгений Лебедев.

«Поинтер» автоматизирует работу с адресными данными и отзывами на онлайн-картах, в поисковиках, на сайтах-отзовиках: «Яндекс», Google, 2ГИС, Zoon, Avito, «Банки.Ру» и еще 50+ платформах. Компания была основана в 2019 г. Сейчас сервисом пользуются 700+ брендов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: