«Поинтер» стал резидентом «Сколково»

Сервис автоматизации работы с онлайн-картами и сайтами-отзовиками «Поинтер» вошел в состав резидентов инновационного центра «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Поинтера».

Экспертный совет фонда «Сколково» высоко оценил возможности сервиса и услуги в области информационных технологий, которые оказывает «Поинтер» более 700 брендам.

«Включение «Поинтера» в число резидентов «Сколково» отражает инновационный характер сервиса, это серьезный шаг для нашей компании. Я уверен, что партнерство со «Сколково» станет для нас драйвером и поможет создавать новые ИТ-решения автоматизации рутинных процессов, которые так нужны современному бизнесу», — сказал генеральный директор компании Евгений Лебедев.

«Поинтер» автоматизирует работу с адресными данными и отзывами на онлайн-картах, в поисковиках, на сайтах-отзовиках: «Яндекс», Google, 2ГИС, Zoon, Avito, «Банки.Ру» и еще 50+ платформах. Компания была основана в 2019 г. Сейчас сервисом пользуются 700+ брендов.