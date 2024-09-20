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В начале учебного года МТС обеспечила гигабитным интернетом еще более 1500 семей Амурска

МТС сообщает о расширении сети домашнего интернета в Амурске. Теперь доступ к гигабитному интернету и сервисам экосистемы МТС получили более 1500 семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила территорию покрытия фиксированным гигабитным интернетом за счет подключения новых жилых комплексов в городе Амурске. Строительство новой сети прошло в 8 микрорайоне на улицах Победы и Комсомольской. С помощью домашнего гигабитного интернету МТС пользователи могут загружать и скачивать видео в высоком качестве, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в формате Ultra HD, учиться и работать онлайн.

«Гигабитный фиксированный интернет для большой семьи необходим для комфортной работы и развлечений. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет одновременно всем членам семьи без задержек просматривать тяжелые видео, играть в онлайн-игры, работать с большими объемами информации и быстро загружать файлы с нескольких устройств. В начале осени мы завершили подключение к сети большей части домохозяйств 8-го микрорайона, чтобы ученики и студенты могли начать учебный год с комфортным использованием интернет-ресурсов. И мы продолжаем развивать инфраструктуру связи, чтобы большинство жителей Амурска получили доступ к гигабитному интернету», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

В марте 2024 г. МТС завершила большой этап развития своей фиксированной сети в Амурске и обеспечила гигабитным интернетом 78 многоэтажных домов. Строительство гигабитной сети охватило 5 микрорайон и район Победы. В результате более 15 тыс. жителей густонаселенных районов на проспектах Октябрьский, Мира, Победы и Строителей получили доступ к быстрому интернету.

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