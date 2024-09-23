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«Авито Работа» запустила онлайн-тест для определения главных факторов идеальной работы

«Авито Работа» запустила новый проект «Узнай свое место». В рамках активации пользователи могут пройти тест, чтобы определить свои ключевые мотивирующие факторы в работе и найти наиболее подходящие вакансии, а уже трудоустроенные сотрудники — понять, что их не устраивает на текущем месте работы и как это можно изменить. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным опроса «Авито Работы», проведенного в июле 2024 г., 61% россиян участвовали в карьерных тестированиях или профориентационных мероприятиях. При этом 81% опрошенных считают, что такие инструменты помогают принять успешное решение при выборе профессии.

В ходе теста участникам предлагается выбрать желаемую профессию. Эта информация затем используется для фильтрации вакансий на «Авито Работе» — система учитывает ответы и предпочтения пользователя, чтобы по окончании тестирования автоматически создать подборку подходящих предложений для трудоустройства.

По завершении теста пользователь получает свой профессиональный профиль, отражающий его карьерные приоритеты и ценности, представленные в виде тегов. Каждый тег сопровождается подробным текстовым пояснением, раскрывающим значение этой ценности в контексте профессиональной деятельности пользователя. Такой подход призван не только помочь соискателям лучше понять свои приоритеты при выборе работы, но и дает им возможность более эффективной коммуникации с потенциальными работодателями.

Сразу после получения результатов система предлагает пользователю возможность одним кликом перейти к автоматически сформированной подборке вакансий, соответствующих его профилю. Так соискатель может сразу оценить свои возможности и приступить к изучению предложений на рынке.

В рамках проекта каждый пользователь, прошедший тест, может стать участником розыгрыша ценных призов от «Авито Работы»: фитнес-браслета, портативной колонки, планшета и других гаджетов. Также все посетители сайта могут создать собственный «авитар» с подписью на тему их текущей карьерной ситуации: «Хочу в отпуск», «Ищу свое место», «Люблю свою работу».

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