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Lamoda в 10 раз увеличит сеть пунктов выдачи заказов с помощью «Яндекса»

Ритейлер Lamoda совместно с «Яндекс Доставкой» запустил проект по расширению географии доставки заказов. Заказы, оформленные на Lamoda, можно будет получить в большинстве пунктов выдачи «Яндекс Маркета» с опцией примерки. «Яндекс Доставк»а стала первым внешним логистическим партнером ритейлера, который позволяет оформить заказ с примеркой и частичным выкупов в партнерских пунктах выдачи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

До недавнего времени клиенты Lamoda могли получить свои заказы с помощью курьерской доставки, а также в собственных пунктах выдачи заказов ритейлера и партнерских точках. За счет широко развитой инфраструктуры «Яндекса», представленные на Lamoda товары станут еще доступнее, особенно в малых и отдаленных городах России.

Подключение новых пунктов выдачи будет производиться поэтапно. В сентябре проект в пилотном режиме запустили в 600 городах, включая крупные региональные центры — Воронеж, Самара, Уфа, Волгоград, Омск. В течение осени выдача заказов в ПВЗ Яндекс Маркета станет доступна покупателям Lamoda в еще 200 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань.

На данный момент собственная сеть пунктов выдачи заказов Lamoda насчитывает свыше 900 ПВЗ. В рамках партнерства будет подключено порядка девяти тыс. пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета».

Максимальное количество товаров, которые можно приобрести с примеркой и частичным выкупом в ПВЗ Яндекса будет аналогично Lamoda — 10 штук на сумму не более 100 тыс. руб. Срок хранения заказа составит семь дней.

«Сотрудничество с «Яндекс Доставкой» позволит существенно расширить географию логистики, а главное — сделать процесс доставки и получения заказов быстрым и комфортным для всех жителей России. Благодаря подключению логистических мощностей «Яндекс Доставки» и ПВЗ «Яндекс Маркета» мы рассчитываем стать еще более доступными и удобными для наших клиентов в разных городах страны», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор Lamoda.

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