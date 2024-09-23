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Помощь Ozon и «Госуслуг»: жители Курской области уже приобрели необходимые товары на 400 млн рублей

Жители пострадавших районов Курской области на Озоне приобрели более 360 тыс. нужных товаров на 400 млн руб. Уже использовано 80% от всех средств, выделенных на помощь. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Маркетплейс Ozon начислил каждому взрослому и ребенку, вынужденно покинувшим свое жилье, по 3 тыс. руб. баллами. Пользователи Ozon, которые присоединились к акции, купили сертификаты помощи еще на 230 млн руб. Сертификат стал самым продаваемым товаром на маркетплейсе в период действия акции.

Топ-5 категорий купленных товаров первой необходимости: мелкая бытовая техникачайники, утюги; одежда; полотенца и постельное белье; посуда; инструменты для ремонта.

Итоги кампании поддержки: более 280 тыс. россиян купили сертификаты помощи номиналом 500 руб.; более 450 тыс. сертификатов было приобретено; более 10 тыс. продавцов предложили товары для пострадавших с максимальными скидками.

Реализация сертификатов помощи на маркетплейсе завершена. Пострадавшим, которые еще не активировали свои сертификаты, нужно сделать это до конца срока действия — в течение 21 дня с момента получения.

Ozon также продолжает самостоятельную поставку гуманитарной помощи в регион: за последние три недели отправлено более 20 тонн грузов.

Какие еще компании помогают: совместно с «Госуслугами» свои меры поддержки также запустили «Авито», «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет».

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