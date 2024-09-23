В «МегаФоне» назвали топ-5 популярных туристических локаций Таганрога

Россияне стали чаще приезжать в приморский город Ростовской области. Количество путешественников, посетивших родину Чехова минувшим летом выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики оператора проанализировали активность абонентов в интернете и составили рейтинг самых «прокачанных» территорий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Фаворитами у визитеров традиционно стали «чеховские» места. Треть туристов начинают знакомство с Таганрогом с посещения домика Чехова, а также одноименного литературного музея, расположенного в здании бывшей мужской классической гимназии, в которой учился русский писатель.

Вторую позицию рейтинга занимает территория морского порта — старейшего на юге России в бассейне Азовского моря. Отсюда открывается живописный вид на Таганрогский залив. Так, летом 2024 г. в этой локации гости потратили 9 ТБ дата-информации, что сопоставимо с отправкой свыше 1,6 млн фотографий в соцсети и мессенджеры.

В тройку лидеров также вошел Приморский парк. Здесь находятся старинные якоря времен Петра I, поднятые со дна Азовского моря. В рекреационной зоне приезжие расходовали более 3 ТБ трафика, равных восьми месяцам безостановочного показа советского историко-биографического фильма о русском императоре.

На четвертой и пятой строчке по популярности у приезжих — 200-летняя Каменная лестница и Пушкинская набережная. Визитеры здесь расходовали 1,5 ТБ данных. Такого объема хватит, чтобы распечатать 380 тыс. фотографий достопримечательностей города и устелить ими десять раз ступени старинного сооружения.

47% гостей приезжают в Таганрог из других регионов, четверть из них — москвичи. Также на родине Чехова чаще других бывают петербуржцы, волгоградцы, самарцы и жители Кубани. Особенно вырос интерес к городу у абонентов из Алтайского, Камчатского и Забайкальского краев. Число путешественников из отдаленных уголков страны выросло на 91%.

«Мы следим за нагрузкой на сеть и при необходимости расширяем телеком-инфраструктуру. В этом году инженеры ввели в эксплуатацию новые базовые станции в исторической части Таганрога, в результате чего скорость мобильного интернета выросла до 80 Мбит/с. Также специалисты модернизировали объекты связи и запустили дополнительный среднечастотный слой LTE по всей территории населенного пункта, что позволило большему числу абонентов одновременно выходить в Сеть без задержек в местах с высокой онлайн-активностью», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Помимо проведенных работ в излюбленных туристических локациях, оператор установил новое телеком-оборудование в спальном районе Таганрога, что позволило увеличить емкость сети 4G на 15% и ускорить передачу мобильных данных до 25%. Теперь местные и гости даже на окраине города пользуются цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с, что сопоставимо с отправкой десяти фото в семейный чат за десять секунд.