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100 новых инструкций по созданию договоров включено в «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» добавлены 100 новых инструкций по составлению распространенных договоров: трудового, ученического, подряда, денежного займа, возмездного оказания услуг, поставки и других. Также подготовлены инструкции по составлению локальных нормативных актов организации: правил внутреннего трудового распорядка и положения об оплате труда и премировании.

Материалы помогут быстрее создать нужный договор: изучить нюансы конкретного договора и подобрать его условия. По ссылке из инструкций можно сразу перейти в «Конструктор договоров», где по умолчанию уже будут выбраны все необходимые условия для данного договора. Вам останется только сохранить готовый шаблон.

Всего в системе уже 277 таких инструкций. Многие пользователи оценили удобство этого вида материалов.

Новые инструкции помогут в создании таких договоров: трудовой договор с условием о ДМС, срочный трудовой договор со студентом, трудовой договор с главбухом по совместительству, трудовой договор с директором АО; ученический договор с условием о последующей отработке, ученический договор с работником на повышение квалификации; договор поставки медицинского оборудования, договор поставки и монтажа кондиционеров; договоры купли-продажи самоходной машины, б/у автомобиля; договоры купли-продажи недвижимости с условием об аккредитиве, с рассрочкой платежа, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства; договоры займа между ООО и ИП, между ИП и физлицом, договор займа под залог автомобиля; договоры залога будущей движимой вещи, залога имущественных прав, залога прав по договору банковского счета; договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, договор строительного подряда на выполнение капитального ремонта, договор строительного подряда из материалов заказчика; договоры технического обслуживания компьютерной техники, системы пожарной сигнализации.

Найти инструкции в системе «КонсультантПлюс» можно через быстрый поиск, указав название интересующего договора.

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