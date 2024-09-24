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«DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft

Подразделение российского вендора технологических решений и сервисов DатаРу «DатаРу Облако» предложит клиентам инструмент для резервного копирования и восстановления данных из сервисов Microsoft Office 365. Новый сервис обеспечивает надежность хранения данных и минимизирует риски их потери для бизнеса в условиях санкций и ухода иностранных вендоров из России. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Облако».

Блокировка аккаунтов российских пользователей со стороны западных облачных провайдеров повысила спрос на решения, которые смогут гарантировать надежность и стабильность при работе с данными. Далеко не все пользователи могут оперативно мигрировать на отечественную ИТ-инфраструктуру — не менее 20% участников рынка используют облачные сервисы от Microsoft, Google и Amazon. В этой ситуации особенно важно обеспечить надежное хранение и доступность корпоративных данных, минимизировав риски их потери.

«DатаРу Облако» выпустило сервис «DатаРу Backup 365». Решение предназначено для безопасного резервного копирования и восстановления данных из облачных сервисов Microsoft Office 365Exchange Online, Teams, SharePoint Online и OneDrive для бизнеса.

«DатаРу Backup 365» позволяет оперативно и безопасно копировать данные из облака Microsoft Azure и восстанавливать их на платформе заказчика или на инфраструктуре «DатаРу Облако». Решение базируется на оборудовании DатаРу, которое соответствует высоким стандартам безопасности и надежности. Его производство локализовано в России, что обеспечивает своевременное и полноценное обслуживание ИТ-ландшафта.

Среди преимуществ сервиса «DатаРу Backup 365» можно выделить быстрый запуск — подготовка ресурсов и начало процесса резервного копирования начнутся в течение одного рабочего дня после заключения соглашения. Заказчики также смогут получить индивидуальный план резервного копирования с учетом своих потребностей.

«Компании сегодня нуждаются в эффективных решениях для защиты своих данных, особенно в условиях повышенных рисков отключения российских учетных записей. Наш новый сервис «DатаРу Backup 365» помогает минимизировать зависимость от зарубежных облачных платформ и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов наших клиентов. Надежность сервиса обеспечена инфрастурой DатаРу — независимыми ЦОДами категории Tier 3 и современным оборудованием», — сказал исполнительный директор «DатаРу Облако» Дмитрий Бородачев.

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