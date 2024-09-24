ГК «А101» и «Движ Маркетплейс» оформили онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов

Группа компаний «А101» оформила своему клиенту полностью удаленную ипотеку через ипотечный маркетплейс от ИИ-платформы для девелоперов «Движ» и оператора финансовой платформы ОФМ («Открытый финансовый маркетплейс»). Сделка была проведена без посещения офиса банка и оформления бумажных договоров, клиент получил ипотеку меньше чем за час.

Ипотечный маркетплейс — совместное решение «Движа» и ОФМ, которое позволяет подбирать лучшие программы подключенных банков и выдавать ипотечный кредит в кратчайшие сроки полностью онлайн. Сейчас к платформе «Движ Маркетплейсу» подключены два застройщика и четыре банка, но в ближайшее время список будет расширяться.

Инфраструктура маркетплейса позволяет удаленно пройти идентификацию клиента, отправить документы и подписать договор из любой точки России. Оператор финансовой платформы позволяет провести ипотечную сделку, даже если человек не является клиентом конкретного банка и у него нет открытого счета.

«Сейчас, когда цифровые сервисы облегчают жизнь людей и входят в обиход и регулярное пользование во многих сферах, очень важно максимально упростить и облегчить путь клиента к оформлению ипотеки, и «Движ Маркетплейс» помогает это сделать. С помощью ипотечного маркетплейса «Движ» и ОФМ наши клиенты смогут оформлять ипотечные сделки из любой точки страны или даже во время поездки или командировки за границу. Клиенту нужен только интернет, чтобы забронировать онлайн квартиру, подать документы на рассмотрение ипотечной заявки и оформить сделку», — отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

ГК «А101» максимально упростила путь для клиента с помощью ипотечного маркетплейса. Процесс оформления онлайн-сделки состоял из следующих этапов: клиент выбрал квартиру; авторизовался на платформе через «Госуслуги» и прошел идентификацию; выбрал ипотечную программу и отправил необходимые документы; изучил договор и подписал его онлайн; дождался зачисления ипотечных средств и приобрел квартиру.

После этого менеджер ГК «А101» удаленно зарегистрировал сделку в Росреестре. Таким образом, весь цикл от выбора квартиры до регистрации сделки прошел в онлайн-формате и не требовал визита клиента в офис банка.

«ГК «А101» стала вторым девелопером, кто подключился к нашему пилотному проекту, в ближайшем будущее мы планируем увеличивать количество компаний-застройщиков и подключать больше банков. Так пользователи получат унифицированный опыт, смогут лучше ориентироваться в ипотечных предложениях и не будут привязаны к банкам своего региона или к зарплатному банку. Мы уверены, что «Движ Маркетплейс» поможет усовершенствовать процессы выдачи ипотеки в России и максимально упростит его для покупателя», — отметил Роман Гуров, CEO ИИ-платформы для девелоперов «Движ».

«АО «ОФМ» четко следует целям, поставленным Банком России перед финансовыми платформами – сделать предложения банков максимально доступными для потребителей, а процесс заключения сделок простым и удобным. Один из первых клиентов застройщика А101 сам оказался сотрудником банка, однако он выбрал более выгодное предложение по ипотечному кредиту от банка из числа подключенных к АО «ОФМ». Не последнюю роль сыграла и возможность заключить сделку полностью онлайн без бумаги и без необходимости ехать в офис банка-кредитора», – сказал куратор проекта «Ипотека-ОФМ», начальник управления по работе с банками-партнёрами «ОФМ» Алексей Киселев.