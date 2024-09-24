МТС: Новый Уренгой стал лидером среди российских городов по росту бизнес-туристов

МТС с помощью сервиса для бронирования отелей МТС Travel изучила летние бронирования туристического жилья для командировок в российских городах. Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе стал лидером по приросту количества бизнес-туристов, обогнав Москву. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Летом 2024 г. в газовой столице России бизнес-туристы бронировали жилье на 76% чаще год к году. Второе место занял Южно-Сахалинск с приростом +74% бронирований для командировок, третье - Москва (+66%).

По данным МТС Travel, Новый Уренгой также вошел в топ регионов для летних bleisure-путешествий (командировок с захватом выходных). 48% летних командировок в промышленный город захватывали субботу и воскресенье. Самым привлекательным местом для совмещения работы и отдыха летом ожидаемо стала курортная столица России – город Сочи. Здесь доля bleisure-поездок от всех деловых поездок составила 56%. Но большую часть рейтинга городов для продолжительных летних командировок заняли вовсе не на курортные, а отдаленные локации. Посещая Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Новый Уренгой, Иркутск, командированные стремятся задержаться в них на выходные и поближе познакомиться с достопримечательностями регионов.

Топ-10 городов для летних bleisure- путешествий летом 2024 г.

«Новый Уренгой привлекает деловых туристов своей необычной природой, культурой народов Севера, национальной кухней. Кроме того, в городе проводятся крупные мероприятия, на которые приезжают топ-менеджеры со всей страны. С помощью возможностей нашей цифровой экосистемы мы создаем комфортные условия для всех туристов, реализуя социально-значимые проекты. Например, развернули внутреннюю масштабную телеком-инфраструктуру в новом терминале аэропорта, запустили онлайн-гид для гостей Ямало-Ненецкого автономного округа, который доступен всем абонентам МТС, приезжающим на Крайний Север. Все это повышает существенно туристическую привлекательность нашего края», – сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.