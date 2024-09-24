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МТС оцифровала остров с самой большой тисовой рощей в мире

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE живописный остров Петрова в Приморском крае, входящий в состав Лазовского заповедника. Теперь ученые-биологи и туристы, посещающие остров, смогут комфортно использовать современные цифровые сервисы для работы, исследований и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование и организовали беспроводной канал связи между пгт Преображение и островом Петрова. Сеть LTE покрывает северо-восточную часть и морское побережье острова. Также интернет на скорости до 40 Мбит/с стал доступен на базах отдыха, расположенных в нескольких километрах от острова - в бухте Петрова.

Остров Петрова - один из наиболее интересных и ценных объектов экологического туризма на Дальнем Востоке. Остров входит в состав Лазовского заповедника, и посетить его можно только в теплое время года в составе организованных групп. Остров Петрова называют естественным «ботаническим садом» - там произрастает более 400 видов редких растений, среди них - женьшень, лимонник, элеутерококк и аралия. Но больше всего остров Петрова знаменит своей многовековой тисовой рощей. В таком количестве тис не встречается ни на одном острове мира. Об острове ходит масса легенд. Самая известная, что тисы на острове высажены в виде иероглифов, значение которых ученые не могут разгадать.

«С помощью Big Data и искусственного интеллекта мы постоянно анализируем популярные у приморцев места для прогулок и отдыха, чтобы обеспечить доступ в интернет. Наши данные показывают, что даже на отдыхе в таких «местах силы», как остов Петрова, приморцы редко практикуют цифровой детокс. Потому МТС продолжает развивать сеть LTE в самых живописных и популярных местах отдыха. Когда в силу особого статуса территории строительство базовых станций в рекреациях затруднено, инженеры внедряют альтернативные технические решения, чтобы не нарушать экосистему заповедных зон. Наличие современной цифровой инфраструктуры повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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