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с: Новосибирск оказался в топе городов с самыми активными самокатчиками

МТС проанализировала и сравнила общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах «МТС Юрент» с начала сезона. Новосибирск попал в двадцатку городов, где больше всего пользовались арендой самокатов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В первую тройку по общей продолжительности всех поездок вошли Московский регион (первое место), Санкт-Петербург (второе место) и Екатеринбург (третье место). Столица Сибири оказалась на 13 месте и это при том, что сезон в Новосибирске стартовал на полтора месяца позже, чем в среднем по России.

Общее количество поездок на платформе «МТС Юрент» с января по август 2024 г. выросло на 50% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. — до более 70 млн поездок. Средняя продолжительность поездки в городах топ-20 составила 12 минут.

Самокаты чаще используют не как развлечение, а как альтернативу общественному транспорту или личному автомобилю. Речь идет о поездках от дома до метро, от дома до офиса, до спортзала, супермаркета, торгового центра, салона красоты. В «МТС Юрент» отмечают, что количество поездок по транспортному сценарию в текущем сезоне выросло до 85% от общего количества.

Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.

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