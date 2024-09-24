В «VK Рекламе» стало доступно продвижение приложений из Huawei AppGallery

Рекламодатели смогут продвигать мобильные приложения для Android из магазина Huawei AppGallery. Интеграция стора с «VK Рекламой» позволит найти новую аудиторию в соцсетях, рекламной сети и проектах VK, увеличить количество установок приложений и анализировать результаты кампаний прямо внутри платформы.

Для запуска продвижения нужно добавить приложение в «VK Рекламу» в разделе «Мобильные приложения» и настроить интеграцию с мобильным трекером. Платформа автоматически таргетирует кампанию на пользователей устройств Huawei — таким образом рекламу увидят те, кто вероятнее всего установит приложение. При этом у рекламодателя остается возможность расширить продвижение и на владельцев других устройств на базе Android.

Привлекать можно как новую аудиторию, так и тех, у кого ранее было установлено приложение. Алгоритмы «VK Рекламы» учтут данные о просмотрах креативов и помогут оптимизировать эффективность кампаний, в том числе увеличивать количество целевых действий — например, установок или покупок внутри приложения.