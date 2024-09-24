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«Яндекс» выделяет собственные бренды «Маркета» в отдельное бизнес-направление

Собственные бренды «Яндекс Маркета» станут самостоятельным бизнес-направлением внутри «Яндекса». Оно будет называться «Яндекс Фабрика» и войдет в состав бизнес-группы электронной коммерции, райдтеха и доставки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Решение о выделении «Яндекс Фабрики» в самостоятельное бизнес-направление позволит существенно расширить каналы дистрибуции и продаж – не только в онлайне, но и в розничных сетях. Команда этого направления продолжит создавать товары и устройства под уже существующими и новыми брендами. При этом новая компания продолжит тесно сотрудничать с «Яндекс Маркетом», гарантируя доступность и быструю доставку всех производимых товаров для покупателей сервиса во всех регионах присутствия.

«Маркет» начал развивать направление собственных брендов в 2021 г. За это время сервис создал 10 брендов и выпустил более двух тыс. товаров для детей и дома, аксессуаров и электроники, строительных инструментов. Многие из них уже стали лидерами в своих категориях на маркетплейсе и демонстрируют стабильный рост продаж. Например, во II квартале 2024 г. объем продаж собственных брендов на маркетплейсе вырос на 81% по сравнению с I кварталом, а само направление демонстрирует положительную операционную прибыль.

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