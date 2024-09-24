«ЮKassa» представила новый инструмент для продаж в офлайне

«ЮKassa» запустила Гибкий QR — новый способ принимать платежи в офлайне без терминала для карт. Код можно распечатать или вывести на экран любого устройства и через личный кабинет привязывать к нему по очереди счета для разных покупателей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Гибкий QR можно разместить в магазине, на стойке в ресторане и баре или передать курьеру. Покупатели будут друг за другом сканировать один QR, и каждый увидит счет на оплату своего заказа. Заплатить можно любым способом, доступным в магазине: банковскими картами, СБП, SberPay и др.

Если подключена онлайн-касса, чеки о платежах, принятых по гибкому QR, отправляются в налоговую напрямую — кассовый аппарат не потребуется. Дополнительных комиссий нет — только стандартная за успешные платежи.

«Гибкий QR упрощает прием платежей в офлайне. Продавцам не придется покупать дорогое оборудование, а покупатели смогут быстро оплатить покупку телефоном. Это особенно удобно для небольших магазинов, кафе и служб доставки», — сказал Виктор Будашов, менеджер по продуктам «ЮKassa».

Чтобы начать использовать гибкий QR, достаточно сгенерировать код в личном кабинете «ЮKassa». QR и информация о привязанном к нему в текущий момент счете будет храниться в разделе «Счета клиентам».