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Абоненты «МегаФона» в Туве переходят на цифровые звонки

Жители Тувы стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 75% от всех звонков в республике, и за год их количество выросло на 13%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения и одновременно «серфить» в интернете без потери качества сигнала. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки имеют 54% абонентов оператора в регионе. Среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 3% чаще, чем женщины.

Среди городов бесспорным лидером по количеству и годовому приросту цифровых звонков последние несколько лет остается Кызыл, в котором проживает треть населения Тувы. На столицу республики приходится 47% от общего объема голосового трафика по региону. Прирост за последний год составил 22%. В поселениях региона звонки по технологии VoLTE также популярны у абонентов оператора. Самыми разговорчивыми стали жители Каа-Хем – с начала года они проговорили количество минут равное 31 году беспрерывного общения. В тройку лидеров также вошли села Сарыг-Сеп (8,5 лет) и Самагалтай (7,9 лет).

«В республике растет спрос на услуги связи, поэтому мы продолжаем увеличивать количество локаций, где нашим абонентам доступна сеть четвертого поколения. В этом году уже построено шесть новых базовых станций и проведена модернизация на трех действующих. В любом месте, где есть 4G покрытие, жители и гости республики – получат улучшенное качество звука при звонках, а также экономию заряда аккумулятора и возможность параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в интернете. “Для этого достаточно включить технологию VoLTE в настройках своего смартфона, если она не активировалась автоматически», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировалась и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. В 2024 г. в рейтинг популярных мобильных устройств Тувы вошли устройства китайских и корейских производителей – Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и Nokia.

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