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«Авито Работа»: банковские работники стали самыми востребованными специалистами в финансовой сфере

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы и назвали топ профессий в финансовой сфере с наибольшим числом новых вакансий и самыми высокими средними зарплатными предложениями. По итогам III квартала 2024 г. наибольший прирост вакансий год к году пришелся на профессию банковского работника. Спрос работодателей на этих специалистов вырос почти в три раза (+196%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 66,49 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте по востребованности оказались финансисты — они требуются на 68% чаще по сравнению с III кварталом 2023 г. Работодатели предлагают новым сотрудникам этого профиля в среднем около 88,6 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.

В 1,5 раза за год (+54%) вырос спрос на экономистов. Кандидаты на эту должность могут рассчитывать в среднем на 56,56 тыс. руб. ежемесячно.

Что касается самых высокооплачиваемых профессий в финансовом секторе за III квартал 2024 г., лидирующую позицию занимает профессия брокера. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составляет 143,8 тыс. руб. в месяц при полной занятости. В описаниях вакансий размер заработной платы для этих специалистов обычно указывается в виде вилки, в которых работодатели учитывают максимальные возможные значения, однако реальный доход обычно не привязан к окладу и напрямую зависит от процентов со сделок.

На втором месте по уровню оплаты труда находится профессия финансового консультанта. В среднем соискателям на эти вакансии предлагают около 93,2 тыс. руб. ежемесячно за полный рабочий день.

В тройку самых высокооплачиваемых специалистов финансового сектора вошла также профессия финансиста. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 88,6 тыс. руб. в месяц за полную занятость.

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