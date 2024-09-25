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Cloud4Y развернул облачную платформу в Сибири

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y в IV квартале 2024 г. запускает в Новосибирске региональный узел своей облачной платформы. В новой точке присутствия будут доступны все функции и технологии облачной платформы Cloud4Y по единым для всей сети ценам. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Бизнесу в Новосибирске и других городах за Уралом трудно получить тот же уровень услуг от федеральных провайдеров, что и компаниям в Москве. Это обусловлено качеством каналов связи и стоимостью трафика, а также другим причинами, включая географические.

При этом Сибирский федеральный округ наряду с Центральным и Северо-западным входит в тройку лидеров по объемам потребляемых облачных услуг. Региональные активно стимулируют развитие ИТ-отрасли, поддерживают цифровую трансформацию бизнеса.

Локализация виртуальной инфраструктуры провайдера в Новосибирске позволит компаниям, находящимся за Уралом, получить доступ к высококачественным услугам хостинга и облачным решениям наравне с клиентами из других регионов России.

Благодаря запуску точки присутствия в регионе местные компании смогут пользоваться с услугами Cloud4Y без задержек и потерь в канале связи, что повысит эффективность их бизнеса. В качестве хранилища в новом ЦОД используется полностью ALL Flash система и большое количество вычислительных нод.

Дополнительной опцией для клиентов станет партнерский статус Cloud4Y с сетью ЦОД ГК Key Point. Он позволяет облачному провайдеру предоставлять не только облачные сервисы, но и строить гибридные системы, размещая и оборудование клиентов.

Открытие данной площадки может заинтересовать компании, которые планируют разместиться за Уралом для снижения рисков от атак дронов, участившихся в центральной части России. Здесь можно разместить как всю инфраструктуру компании, так и некоторые критичные сервисы или резервные копии. Компании также получают возможность пользоваться облачными сервисами с высокой скоростью передачи данных в Центральном и Сибирском регионах, разместив свою инфраструктуру у одного оператора облачных услуг.

«Открытие регионального узла в Новосибирске — это важный шаг для нашей компании в развитии регионального бизнеса. Мы стремимся предоставить клиентам надежные и качественные услуги, независимо от их местоположения. Этот принцип действует не только на территории России, но также в Иране и Турции. Мы стремимся обеспечить наших клиентов за Уралом быстрым и удобным доступом ко всем облачным сервисам, без задержек», — сказал Марат Хадумагомедов, коммерческий директор Cloud4Y.

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