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«Корус Консалтинг» запустила интранет K-Team для группы «Родина»

Команда ГК «Корус Консалтинг» внедрила брендированный корпоративный портал K-Team для девелоперской компании группа «Родина». С помощью платформы удалось повысить прозрачность и качество внутрикорпоративных сервисов, оптимизировать каналы коммуникации и улучшить информирование сотрудников о новостях и событиях компании.

Группа «Родина» — девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве инновационных жилых кластеров, в которых жилая недвижимость объединена с разноформатной спортивной, образовательной и культурной инфраструктурой.

До внедрения K-Team в компании не было корпоративного портала. Вовлеченность сотрудников в корпоративную культуру была недостаточной, и рабочая среда требовала значительных доработок.

Чтобы доносить до команды новости, транслировать корпоративные ценности, а также повысить прозрачность и качество внутрикорпоративных сервисов в формате единого окна, руководство компании решило внедрить интранет и обратилось к ГК «Корус Консалтинг». Совместно с заказчиком команда определила основную цель внедрения нового интранета — создать единую информационную среду для коммуникации.

Команда K-Team провела исследование потребностей компании и запустила брендированный корпоративный портал, выполненный в соответствии с брендбуком Группы Родина. Затем настроили интеграции с каталогом Microsoft Active Directory и запустили механизм загрузки организационной структуры из CSV файла. В планах команды дополнительно запустить интеграции с системой кадрового учета «1С:ЗУП».

На корпоративном портале появилась новостная лента, медиагалерея, блок ответов на вопросы и доска почета. Всё это улучшает информированность сотрудников и повышает уровень вовлеченности в корпоративную культуру.

Теперь сотрудники могут совместно работать над проектами и задачами, вести календарь встреч и создавать чаты и сообщества. А встроенный конструктор бизнес-процессов K-Team позволяет создавать необходимое количество заявок без привлечения разработчиков.

С помощью модуля «База знаний» новички быстро и эффективно проходят период онбординга, не теряя вовлеченность и мотивацию. В этом им помогает чат-бот, который отвечает на вопросы, помогает искать информацию, рассылает задания и напоминает, что их нужно выполнить в срок. В свою очередь, HR могут настраивать сценарии адаптации по разным параметрам (должность, отдел), назначать наставников и получать подробные отчеты, запрашивать обратную связь и отслеживать прогресс по клику.

«Готовое решение K-Team позволило нам быстро запустить интранет для группы «Родина». Помимо базовой функциональности, мы внедрили дополнительный модуль «База знаний», который позволяет новичкам максимально быстро приобщиться к корпоративной культуре и получить всю необходимую для работы информацию в кратчайшие сроки. В ближайших планах — техническая поддержка и дальнейшее развитие интранета», – сказал Антон Бобров, директор по развитию интранет-платформы K-Team ГК «Корус Консалтинг».

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