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«МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил новую версию виртуальной АТС, которая стала возможной благодаря интеграции с решениями Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

Теперь виртуальная АТС не только предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и автоматизации работы сотрудников, но и предлагает сервисы, не имеющие аналогов на рынке.

Помимо базовых функций*, пользователям доступны абсолютно новые возможности для работы с клиентами, позволяющие реализовать любые запросы со стороны бизнеса и обеспечивающие эффективное управление омниканальными коммуникациями, в том числе: обмен SMS-сообщениями через коммуникатор МТС Exolve для быстрого и удобного взаимодействия с пользователями; услуга FMC (Fixed Mobile Convergence) для обеспечения бесшовного перехода между фиксированной и мобильной связью при полном сохранении контроля за звонками; самостоятельная настройка выбора исходящего номера (ротация номеров) для повышения эффективности и удобства в работе; интеграции с 70+ универсальными и отраслевыми CRM для сокращения времени на обработку вызова; подключение IP-АТС к ВАТС по фиксированному IP для интеграции филиалов в единое телекоммуникационное пространство и экономии на звонках между ними; синтез речи в обработке входящих автоинформаторов для автоматизации ответов на частые запросы, а также речевая аналитика – для расширения возможностей улучшения качества работы операторов кол-центров.

«Мы подготовили масштабное обновление нашей ВАТС, которое стало возможным благодаря переводу всех ключевых продуктов и сервисов компании на единую технологическую платформу, она объединяет в себе функционал виртуальных АТС, роботов и решения Telecom API, – сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. – Теперь пользователи ВАТС могут не только звонить, но и обмениваться SMS-сообщениями с клиентами, гибко настраивать исходящие номера для звонков в определенный регион, повышать конвергенцию, при этом полностью контролировать качество и аналитику звонков на офисных и мобильных телефонах. Мы стремимся внедрять обновления, одновременно обеспечивая удобное, быстрое развёртывание и масштабируемость нашей ВАТС, чтобы бизнес мог всегда оставаться на связи с клиентами и повышать уровень сервиса».

*К наиболее распространенным функциям виртуальной АТС относятся: распределение входящих звонков, настройка голосового меню, распределение звонков по нужным специалистам, прием и переадресация звонков, организация очереди, заказ обратного звонка и оценка качества, сохранение записи разговоров, аналитика и статистика по звонкам и другие инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов. Виртуальная АТС позволяет без дополнительных затрат на оборудование подключать неограниченное количество абонентов — вне зависимости от того, где они находятся и какими устройствами пользуются.

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