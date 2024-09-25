МТС расширила покрытие LTE в местах добычи горной соли в Дагестане

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в селении Кванхидатли Ботлихского района Дагестана. Специалисты МТС усилили сигнал LTE в самом селе и расширили покрытие сети в местах добычи горной соли на берегах реки Андийское Койсу.

После проведенных работ около 700 жителей селения смогут пользоваться ускоренным мобильным интернетом в быту, для учебы и использования цифровых сервисов, а также для сохранения своего уникального ремесла – добычи горной соли.

Кванхидатлийцы добывают соль прямо из горных соленых источников, которые бьют рядом с рекой Андийское Койсу. Уникальную технологию они передают из поколения в поколение. Такой необычный промысел привлекает в село туристов, которым местные жители продают соль в качестве полезного сувенира. Теперь мобильный интернет будет доступен им не только в селе, но и в местах добычи соли. Более широкий доступ в сеть позволит добытчикам соли рассказывать о своем ремесле в сети, продавать соль через интернет, что поможет сохранить древнее ремесло.

«До того, как соль из астраханских и волгоградских месторождений получила широкое распространение на Северном Кавказе, кванхидатлийская соль была ценным товаром во всех республиках. Соль – главный консервант в кухне горцев, а еще местные верят, что соль из источника помогает от многих болезней. Думаю, что это настоящее чудо, что добыча соли на берегах Андийского Койсу до сих пор существует и мы будем расширять сеть сотовой связи в таких местах, чтобы местные жители могли рассказывать о себе на весь мир», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.