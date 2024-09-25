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Нейросеть теперь помогает получать права трактористам-машинистам в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области к услуге для будущих трактористов-машинистов подключили искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В Подмосковье искусственный интеллект помогает следить за чистотой территории, выявляет очереди на остановках общественного транспорта и в поликлиниках, контролирует состояние дорог, а также выполняет множество других функций. Теперь нейропомощнику поручили проверять документы пользователей на региональном портале. В частности, ИИ распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новая ИИ-функция позволяет заявителям снизить вероятность ошибок при подаче заявлений на услугу. При заполнении онлайн-формы пользователь должен прикрепить сканы документов. Когда файлы попадают в систему, искусственный интеллект распознает и анализирует их, а затем определяет, корректные ли документы приложил заявитель. Результаты проверки отображаются мгновенно, а верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если ИИ не может распознать документ, а пользователь уверен, что его нужно отправить в ведомство, то нужно будет поставить галочку рядом с файлом самостоятельно. В этом случае документ будет направлен на рассмотрение исполнителю.

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