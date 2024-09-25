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«Ренессанс страхование» запускает онлайн-страхование ответственности перевозчика для таксистов

Группа «Ренессанс Страхование» вместе с «Яндекс Такси» запустила проект по онлайн-страхованию ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков) для водителей такси.

Водитель такси может оформить обязательный полис страхования ОСГОП в приложении для водителей такси «Яндекс Про» полностью онлайн, в несколько кликов. Стоимость годового полиса составит в среднем 3,4-5,6 тыс. руб.

Полис гарантирует выплату компенсации пассажирам такси при причинении вреда здоровью или при повреждении имущества, например, при получении травмы в ДТП или повреждении багажа. Размер выплат пострадавшим зависит от тяжести травмы и может достигать 2 млн руб.

«Мы столкнулись с активным ростом обращений водителей такси и таксопарков, при этом пик спроса мы ожидаем к концу октября. По нашим прогнозам, расширение ОСГОП на такси может удвоить объем этого рынка к 2025 г., и сборы составят 3,4 млрд руб.», – сказал управляющий директор партнерского канала группы «Ренессанс страхование» Арам Мурадян.

С 1 сентября 2024 г. для легкового такси было введено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика согласно Федеральному закону от 14 июня 2012 г. №67-ФЗ с целью обеспечения возмещения причиненного при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

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