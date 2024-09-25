CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры»: быстрый способ знакомства с музыкой и погружения в творчество артиста

«Яндекс Музыка» представила «Трейлеры» – инструмент знакомства с новой музыкой, который позволяет узнать артистов, альбомы, плейлисты и треки через наиболее характерные короткие отрывки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Трейлеры» помогут слушателям быстрее погружаться в творчество артистов, например, открытых системой персональных рекомендаций «Моя волна». При этом их прослушивания не влияют на рекомендации «Яндекс Музыки». Слушатели могут экспериментировать и открывать для себя самые разные жанры и артистов, не беспокоясь о том, что это повлияет на «Мою волну».

В основе «Трейлеров» – нейросеть, которая анализирует звучание трека – такты, тактовые доли и вокал – а также определяет границы куплетов и припевов. По итогам этого анализа нейросеть выбирает самый характерный отрывок композиции.

«Трейлеры» доступны как для отдельных треков, так и для альбомов, плейлистов и артистов. Они представляют собой набор из характерных отрывков самых популярных треков, объединенных в мини-микс с плавными переходами.

«"Моя волна" открывает слушателям много новых артистов, а в разделе «Для вас» есть персональные рекомендации исполнителей, альбомов и плейлистов. "Трейлеры" помогут слушателям быстрее и проще знакомиться с новой музыкой. Мы разработали нейронную сеть, которая определяет наиболее показательные фрагменты композиции. Благодаря этому "Трейлеры" передают те самые настроение и звучание, задуманные артистом», – руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

«Трейлер» можно запустить через кнопку на странице артиста, альбома или плейлиста, а также долгим нажатием на нужный контент в разных разделах приложения.

Из «Трейлера» можно быстро перейти к прослушиванию с помощью кнопки «Слушать полностью». Кроме того, любому треку из «Трейлера» можно поставить лайк и тем самым сохранить понравившуюся музыку в «Коллекцию».

«Трейлеры» уже появились в мобильном и десктопном приложениях «Яндекс Музыки». Новая функция доступна подписчикам «Яндекс Плюса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Получение субсидий на ЖКХ можно будет оформить на «Госуслугах»

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: