Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal. Компании смогут получить вычислительные мощности для размещения любого программного обеспечения, в том числе средств виртуализации. При этом задачи по обслуживанию оборудования на себя забирает Yandex Cloud. Компании уже могут бесплатно подать заявку на закрытое тестирование сервиса Yandex BareMetal, которое начнется до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Yandex BareMetal можно использовать вместе с облачной инфраструктурой Yandex Cloud для разных сценариев, где необходимы выделенные серверы. В сервисе доступна интеграция с инструментами облачной платформы для подключения резервного копирования, миграции данных.

Компании-клиенты смогут выбирать в Yandex BareMetal необходимую конфигурацию сервера с определенным количеством ядер и памяти под свою задачу. Управлять этим можно в специальной консоли, а также использовать единый центр поддержки, биллинг и систему управления доступом провайдера.

«Наши клиенты часто используют разные платформы для размещения своих ИТ-систем и сервисов: как облачные, так и на базе собственной инфраструктуры. Запуская Yandex BareMetal, мы открываем компаниям еще больше новых сценариев для работы с высоконагруженными сервисами. Они необходимы компаниям-разработчикам ПО, платформам электронной коммерции, сервисам онлайн-банкинга и видео-стриминга», - сказал Григорий Атрепьев, CPO облачной платформы Yandex Cloud.