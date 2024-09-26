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Более 20 тыс. жителей поселков Тюменской области смогут подключиться к МТС

МТС сообщает о запуске сети LTE в 75 малых населенных пунктов Тюменской области с населением от 100 до 500 человек. Доступ к мобильной связи и высокоскоростному мобильному интернету получили более 20 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-инфраструктуру обновили на территории поселков и деревень в 16 районах области – от Тюменского района на западе до Викуловского на востоке, от Тобольского района на севере до Сладковского на юге. Теперь жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями.

Так, сеть появилась в деревнях Чебурга и Тахтагул – уникальных местах, где сохранился фольклор и культурные традиции сибирских татар, свидетельствующие об освоении этих мест во времена похода Ермака. Также мобильная связь появилась в малых населенных пунктах Ярковского, Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского районов вдоль рек и озер, где любят рыбачить тюменцы – Заречный, Епанчина, Паченка и других деревнях и селах.

«Одно из социально-значимых направлений нашей работы – улучшение качества связи в малых населенных пунктах Тюменской области, поскольку связь - это прежде всего безопасность и оперативное решение важных житейских вопросов. Например, чтобы вызвать врача или связаться со службой спасения, узнать расписание автобусов или позвонить школьнику. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, несмотря на удаленность локаций, могли пользоваться современными цифровыми сервисами, как и горожане. В дальнейшем, благодаря программе по устранению цифрового неравенства, мы продолжим обеспечивать жителей сел и деревень услугами связи», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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