«Дом.ру» объявил о сотрудничестве с «Леста Игры» и запустил новый тариф для геймеров

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» и российская группа компаний «Леста Игры» запустили совместный тариф. Пользователей ждут быстрый интернет, а также бонусы в «Мире танков» и «Мире кораблей», среди которых премиум-аккаунты в обеих играх, уникальный 2D-скин «По-домашнему» на танки, эксклюзивный линкор IX уровня «Пермь Великая» и дополнительный слот в порту для него, дополнительные кредиты, дублоны и другие преимущества. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

По данным «Дом.ру», россияне демонстрируют стабильно растущий интерес к играм. Так, с 2022 по 2024 гг. трафик компьютерных игр среди абонентов провайдера вырос на 40%, мобильных – на 61%, игровых консолей – на 54%. В результате доля геймеров среди клиентов компании составила 62% в 2024 г. против 41% двумя годами ранее. Активные пользователи игр потребляют игровой трафик на ПК в два раза больше, чем обычные клиенты. В связи с этим геймеры – одна из целевых аудиторий «Дом.ру», поэтому провайдер, совместно с партнерами из игровой индустрии, стремится создавать для них комфортные условия.

«Сегодня вместе с нашим партнером «Леста Игры» мы запускаем новый продукт для абонентов Дом.ру, увлеченных игровой индустрией. При разработке совместного продукта мы ориентировались на интересы и желания наших пользователей и учитывали потребности в стабильном и высокоскоростном интернете, а также игровых преимуществах. Запуск нового тарифа — это начало долгосрочного сотрудничества с «Леста Игры», – сказала Мария Собянина, директор новых продуктов «Дом.ру».

«Сотрудничество с «Дом.ру» представляет собой важный этап для нашей компании и игры «Мир танков». Мы сделали первый шаг к созданию прочной основы для долгосрочных партнерских отношений. Благодаря этому наши пользователи получат высококачественный доступ к игровым сервисам и смогут наслаждаться новыми возможностями. Новый тарифный план – это лишь начало нашего большого совместного пути. Вместе мы делаем значительный вклад в развитие игровой индустрии, расширяя границы традиционных телекоммуникационных услуг и создавая новые удобства для любителей игр, в частности для огромной аудитории игроков-танкистов», – отметил Борис Синицкий, операционный директор «Мира танков».

В рамках нового тарифа «Гейминг» от «Дом.ру» и «Леста Игры» пользователи получат множество различных бонусов внутри перечисленных игр. Кроме того, интернет со скоростью до 300, до 600 или до 900 Мбит/с обеспечит быстрый отклик интернет-ресурсов, в том числе онлайн-игр.

«Мы как группа компаний «Леста Игры» видим большой потенциал в объединении усилий с ведущими телекоммуникационными операторами и совместно с «Дом.ру» стремимся сделать игровой процесс в «Мире кораблей» еще более доступным и увлекательным. Набор бонусов для пользователей тарифа подобран так, чтобы быть комфортным и полезным как для новых игроков, так и для уже опытных командиров – надеемся, что абоненты «Дом.ру» по достоинству оценят эти преимущества», – сказал Роман Ефремов, операционный директор «Мира кораблей».