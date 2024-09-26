Онлайн-кинотеатр KION запустил рейтинг ожидания проектов на платформе

Рейтинг отражает количество людей, которые добавили предстоящую премьеру в персональный список ожидания проекта. Новая функция доступна авторизованным пользователям web-версии онлайн-кинотеатра. Она позволяет отслеживать ожидание выхода проекта, а пользователю – не пропустить премьеру на платформе и отслеживать появление новой информации о фильме или сериале. С помощью данных счетчика KION будет отслеживать рейтинг ожидания собственного оригинального контента среди аудитории. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также на странице проекта также представлена дополнительная информация о сериале – описание, трейлеры и постеры, список актеров и съемочной группы.

Сейчас из предстоящих проектов добавить в список ожидания можно оригинальный сериал KION «Амура», который выйдет на платформе 1 октября 2024 г.

«Рейтинги ожидания – это удобный пользовательский инструмент, который позволяет держать руку на пульсе новостей о выходе нового фильма и сериала. Сейчас мы запустили рейтинг ожидания на один из самых ожидаемых проектов этого года – приключенческую экшн-драму «Амура». В планах отслеживать ожидание также и других оригинальных проектов KION и лицензионные новинки», – сказал директор по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра KION Алексей Арефьев.