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Пользователи «Яндекс Карт» смогут строить маршруты внутри зданий

«Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри вокзалов, аэропортов и популярных торговых центров. Такие маршруты уже можно строить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Обновление поможет лучше ориентироваться в крупных организациях и быстрее находить нужные магазины, рестораны или выходы на посадку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса.

Строить маршруты можно между объектами внутри здания, а также из любой точки города — например, пешком. Приложение подскажет ближайший вход, поможет найти переход, эскалатор, лифт или лестницу и приведет прямо к нужному месту. Как и в обычной навигации, «Карты» могут предложить несколько вариантов добраться.

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Яндекс
Пользователи «Яндекс Карт» смогут строить маршруты внутри зданий

Чтобы построить маршрут в торговом центре, пользователю нужно выбрать свой этаж и уточнить местоположение, а потом указать конечную точку. А чтобы построить маршрут к гейту или железнодорожному пути, нужно найти его на карте, зажать и кликнуть «сюда».

Чтобы включить маршрутизацию внутри зданий, команда «Карт» обновила поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты на автомобиле и на общественном транспорте — уточнили местоположение эскалаторов, лифтов и других объектов. Кроме того, обновились и алгоритмы маршрутизации: теперь они умеют учитывать этажность и строить маршруты на разных уровнях здания.

В ближайшее время появится больше организаций, внутри которых можно строить маршруты, а функция начнет работать и в других городах России.

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