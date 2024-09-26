Сбербанк: россияне стали чаще покупать одежду и обувь в интернете, но по-прежнему стремятся сначала примерить ее в офлайн-магазине

Доля россиян, приобретающих одежду и обувь онлайн, за два года увеличилась на 25 процентных пунктов. Чаще в сети такие товары заказывают женщины: они составляют 70% покупателей. Такие данные в ходе совместного исследования получили эксперты «СберАналитики» и Fashion Consulting Group. Они полагают, что популярность онлайн-покупок в fashion-сегменте продолжит расти. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

За последний год средний чек на купленные в сети одежду и обувь составил 5,7 тыс. руб — это в 2,2 раза больше, чем при офлайн-покупке этих товаров. Доля онлайн-покупателей с января по июль 2024 г. выросла на 4 п. п. и достигла 77%.

Одежду и обувь в интернете особенно любят покупать на Урале и Дальнем Востоке: такой способ предпочитают 85% и 82% жителей этих регионов соответственно. Что касается распределения любителей онлайн-шопинга по полу и возрасту, чаще других (33%) одежду в сети заказывают женщины 35–44 лет.

При этом 56% покупателей перед онлайн-заказом все равно примеряют одежду в офлайн-магазинах, а 74% клиентов традиционных магазинов перед покупкой смотрят, сколько интересующий их товар стоит на маркетплейсах.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «Исследование «СберАналитики» подтвердило, что онлайн-каналы продаж продолжают наращивать аудиторию в силу своей доступности, удобства, а иногда и более низкой стоимости. Получить актуальные данные, ценные для всех участников отрасли, вновь помогла наша панель «Ретейл» — уникальный аналитический инструмент, который позволяет бизнесу сравнивать свои показатели со средними по рынку, управлять лояльностью покупателей и оптимизировать свои торговые сети».

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: «Продолжается перераспределение бюджетов между каналами продаж. Приросту продаж в онлайн-канале во многом способствует активное развитие мобильных приложений онлайн-продавцов. Покупки через телефон в режиме 24/7 из любой точки становятся все более удобными и привычными. Мы находимся на этапе, когда онлайн- и офлайн-продажи не конкурируют, а скорее поддерживают друг друга. Покупатели могут пользоваться преимуществами и того, и другого канала».

Исследование проводилось с января по июль 2024 г. в сравнении к аналогичному периоду 2023 г. на основе панели «Ретейл» «СберАналитики».

Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.