Услугу для финансовых организаций Подмосковья усилили новыми сервисами

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по предоставлению поручительств Московского областного гарантийного фонда. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онлайн-услуга для банков-партнеров Гарантийного фонда появилась на региональном портале около полугода назад. За это время ею воспользовались более пятисот раз. Теперь услугу оптимизировали: дополнили двумя новыми подуслугами, а также внедрили умные сервисы предпроверки и автозаполнения. Благодаря новшествам оформить нужное заявление получится быстрее, также это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услугой «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» могут воспользоваться банки и финансовые организации, клиентами которых являются индивидуальные предприниматели и юридические лица. В свою очередь, банки-партнеры и финансовые организации должны заключить соглашение о сотрудничестве по программе выдачи поручительств с фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках оптимизации добавлены новые подуслуги. Теперь в заявлении можно выбирать процедуру в зависимости от запрашиваемой суммы поручительства. Помимо этого, появилась возможность подавать заявку на получение поручительства по договору банковской гарантии и лизинга. Также к услуге подключили сервис предпроверки. Он проверяет по ИНН, зарегистрированы ли в Подмосковье юрлица или ИП, которые обратились к заявителю.

Услуга «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» бесплатная.