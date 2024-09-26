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В сотне мест Перми выросла скорость мобильного интернета

«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования в Перми, что позволило увеличить скорость передачи данных на 20%. Технические работы затронули почти 100 локаций во всех районах города. Улучшенное качество мобильного интернета стало доступно жителям и гостям Перми в туристических местах, жилых районах, на производственных и торговых площадках, в муниципальных и учебных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор запустил дополнительный среднечастотный слой LTE более чем на 95 объектах связи в столице края. Такое техническое решение увеличивает проходимость сотового сигнала внутри зданий и одновременно с этим обеспечивает более высокую скорость передачи данных, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки.

Изменения в скорости мобильного интернета в смартфонах будут заметны в жилых микрорайонах Балатово, Владимирский, Висим, Городские горки, Левшино, Нагорный, Парковый, Студгородок, Новые и Старые водники, Судозавод и многих других. За счет обновления мобильной сети быстро загрузить файлы и комфортно общаться с помощью видеозвонков можно на набережные реки Камы, около Речного вокзала, вблизи туристических достопримечательностей в центре города, в парках имени Горького и Победы.

Кроме того, увеличилась и зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает пермяков чистым звуком при звонках в сети 4G, а также дает возможность одновременно с разговором продолжать пользоваться мобильным интернетом.

«Жители Перми – активные пользователи мобильного интернета, и с каждым месяцем объем трафика, который проходит через наши базовые станции, растет. За год этот показатель увеличился на 60%, а ежедневные значения уже превышают отметку в 200 тыс. Гб. Обеспечить комфортное пользование цифровыми сервисами помогает собственная программа рефарминга – перевода частот из сети 2G в современный стандарт LTE», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

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