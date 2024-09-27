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Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус»

По данным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (КЭП) ‒ на 34% больше, чем за аналогичный период в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Сегодня подавляющее большинство КЭП создается для оформления сделок, связанных с недвижимостью. Кроме этого, КЭП выпускаются УЦ «СберКорус» клиентам ЭДО и для сдачи отчетности в госорганы, а также для внешних государственных порталов и систем.

В первом полугодии 2024 г. УЦ «СберКорус» выдал более 600 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи, что на 86% больше, чем в первом полугодии 2023 г.

По данным аналитиков компании, в первые восемь месяцев 2024 г. УЦ «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (КЭП) в сравнении с почти 660 тыс. за аналогичный период 2023 г. Таким образом, УЦ компании входит в пятерку крупнейших по количеству выданных сертификатов среди аккредитованных удостоверяющих центров и занимает второе место среди коммерческих УЦ за данный период (по данным статистики по выдаче квалифицированных сертификатов аккредитованными удостоверяющими центрами, основанной на сведениях сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ «Регистрация квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в ЕСИА»).

Среднее количество созданных за один месяц квалифицированных сертификатов ЭП с января по август 2024 г. — более 109 тыс., что на 34% выше среднего показателя 2023 г.

Наибольшее количество выданных КЭП за период восемь месяцев 2024 г. зафиксировано в июне – более 160 тыс., что составляет 18,5% от общего количества выпущенных КЭП в период с января по август.

«Всего за время работы удостоверяющего центра «СберКорус» показатель созданных квалифицированных сертификатов превзошел порог в пять млн. Такой результат доказывает доверие клиентов к УЦ СберКорус как флагману рынка в цифровизации и переводе бумажного документооборота в электронный. Профессионализм команды «СберКорус» характеризуется не только ростом числа клиентов, но и подтверждается государственными органами, включая ФНС России, Минтранс России и Минцифры России», — сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее «СберКорус» сообщал о продлении аккредитации удостоверяющего центра от Минцифры России, подтверждая полномочия на создание квалифицированных сертификатов электронной подписи.

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