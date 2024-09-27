CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница
|

Мобильное приложение «М.Видео» снова доступно для установки в AppStore

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, информирует о том, что оригинальное приложение для iOS снова доступно для установки в AppStore. Пользователи могут скачать или обновить ранее установленное приложение на своих смартфонах. Для пользователей гаджетов на операционной системе Android никаких изменений в работе приложений в 2024 г. не происходило – они как и ранее доступны для установки и обновления в Google Play и RuStore. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Компанией Apple было принято решение о полноценном восстановлении оригинальной версии мобильного приложения клиента «М.Видео» для всех пользователей смартфонов и планшетов Apple.

Клиентам также рекомендовано обновление ранее установленного приложения – в текущей версии внедрены доработки: единый бонусный счет «М.Видео» и «Эльдорадо» обновленной программы лояльности М.Клуб; обновление поиска и подбора товаров: появление информации о различных вариантах товара в его карточке (цвет, объем памяти), а также предложения от других поставщиков; изменение отображения данных по товару по фото, видео и 3D; добавление нового формата контента в виде сторис.

Для установки приложения на iOS, необходимо загрузить его актуальную версию в магазине AppStore или обновить ранее установленное. Для этого достаточно зайти в магазин AppStore, нажать иконку профиля, в списке выбрать «М.Видео» и нажать «Обновить». Приложение автоматически установится на iPhone.

Директор по электронной коммерции «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко: «Приложениями «М.Видео» и «Эльдорадо» в месяц в среднем активно пользуются около 5 млн наших клиентов. Мы рады, что приложение «М.Видео» снова доступно для скачивания и обновления в AppStore. Каждому новому пользователю приложения, как и раньше, мы начисляем 500 бонусных рублей при установке. C помощью приложения «М.Видео» пользователи, получают доступ ко всем преимуществам: актуальные предложения и акции, персональные рекомендации, проверке наличия товаров в магазинах, статус заказов в личном кабинете и многое другое. Также клиенты «М.Видео» смогут распоряжаться бонусными рублями программы «М.Клуб» – объединенной программы лояльности двух брендов – «М.Видео» и «Эльдорадо», которую мы представили в сентябре» в полном объеме».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

HeadHunter вернулся на биржу. Компания потратит 10 миллиардов на выкуп собственных акций

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации

С россиян планируют принудительно взимать плату за интернет в самолетах: Ее хотят включить в стоимость билета

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: