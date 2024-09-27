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МТС к Дню туризма прокачала LTE в «приокской жемчужине»

МТС сообщила о модернизации сети LTE в районе поселка Айдарово Тульской области. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования новое качество связи получили местные жители и большая зона отдыха с многочисленными турбазами вдоль Оки.

МТС запустила новое телеком-оборудование на территории небольшого поселка Айдарово, который находится в восьми километрах от города Алексин. Эти места более известны, как «приокская жемчужина», они привлекают тысячи приезжих на местные туристические базы, которые предлагают самый разный отдых – от проживания в стационарных коттеджах, кемпингах и глэмпингах до пеших походов и рыбалки.

Теперь туляки и приезжие могут пользоваться онлайн-навигаторами и картами, совершать операции в онлайн-банке, покупать билеты через приложения, слушать музыку онлайн, а также пользоваться другими привычными цифровыми сервисами. МТС обеспечила стабильную связь и высокоскоростной мобильный интернет на всех туристических объектах вдоль Оки в Алексинском районе,

«Модернизацией сети в Айдарово мы продолжаем обеспечивать стабильной связью популярные места отдыха Тульской области. Ранее мы прокачали сеть на трассе М-4, в Туле, в одном из самых маленьких городов России – Чекалине, и еще в 10 районах области, где любят проводить время дачники. Приокские места осенью привлекают не меньше туристов, чем летом. Вдоль Оки много туристических баз, которые сейчас предлагают разный отдых благодаря благоустроенным коттеджам, где связь нужна в любое время года», – сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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