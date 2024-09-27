Почти половина россиян использует авторизацию через ID-сервисы для получения всех услуг

В России авторизация по ID есть у всех крупнейших цифровых экосистем: «Яндекса», Сбербанка, VK, МТС, «Билайна», «Т-Банка», Ozon и т. д. Их суммарная аудитория исчисляется миллионами пользователей. Эксперты edna провели исследование среди 2,4 тыс. россиян и выяснили, как люди относятся к возможности авторизации по ID. Об этом CNews сообщили представители edna.

По данным опроса, с ID знакомо большинство россиян (52%), активными пользователями являются 24%. Без такого способа авторизации уже невозможно обойтись — так заявляют 6% респондентов. Лишь некоторые опрошенные относятся к сервисам с недоверием: 7% считает их неудобным, 6% не видит в них смысла. За последние два года отношение к авторизации через ID для входа в экосистемы изменилось. Так, 9% граждан отмечают, что стало неудобно жить без них, еще 7% респондентов стали активными пользователями, столько же человек получили свой первый идентификатор.

Практически каждый пятый полностью доверяет онлайн-подтверждению личности: хочет расширения возможностей таких экосистем (11%) и считает этот способ безопасным для хранения персональных данных (8%). Вместе с тем опрошенные высказывают и опасения. В топе самых частых пользовательских страхов — доступ провайдеров к личной информации (15%) и незащищенность персональных данных (11%).

Взломы и утечки данных снижают доверие людей, но они понимают, что это может произойти в любой экосистеме. Когда человек авторизуется на сайте, он предоставляет все свои данные для рекламы и персональных предложений. Для 8% этот факт становится весомым аргументом в пользу классической авторизации с логином и паролем. Около 7% опрошенных пользуются ID-авторизациями с осторожностью.

Многие люди (43%) с помощью ID получают в сервисах все наиболее распространенные услуги. Популярны покупки в онлайн-магазинах и на маркетплейсах (14%), запись на прием к врачу (13%), подписка на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы (12%), бронирование отелей, билетов, турпоездок (11%). Еще 5% использует этот способ, чтобы оформлять документы.

«Сейчас степень доверия к авторизации по ID на высоком уровне, в том числе и на российском рынке. В среднем один человек имеет три–четыре идентификатора: например, портал госуслуг, банки, VK. При этом некоторые компании до сих пор используют только пары “логин/пароль” и рискуют потерять клиентов. Если на сайте предусмотрена регистрация, лучше подключить авторизацию по ID. Сделать это можно, даже не являясь частью экосистем. Для этого нужно стать партнером провайдера внешней авторизации и верификации или использовать Mobile ID (авторизацию по номеру телефона)», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер в компании edna.

Mobile ID — сервис авторизации по номеру телефона. Он развивается совместно с крупнейшими российскими операторами связи: МТС, «МегаФоном», «Билайном». По покрытию Mobile ID делит первенство с порталом госуслуг. Пользователи при этом доверяют входу по номеру телефона, так как способ ассоциируется с привычной авторизацией по коду из SMS, которая существует уже 15 лет.

«Мобильный идентификатор подходит почти любому бизнесу в сфере B2C (ecom, банки, страховые компании и т. д.). Он позволяет упростить авторизацию и сократить время входа до 10 секунд. Схема использования может отличаться в зависимости от бизнеса. Например, для онлайн-магазина или страховой компании актуально автозаполнение форм, так как не все покупатели готовы долго заполнять поля или вводить данные, которые не под рукой. Для онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов достаточно простого входа по номеру. У edna есть экспертиза в разных отраслях, поэтому мы можем помочь подобрать подходящую схему», — сказал Александр Дубровин.

По словам Александра Дубровина, после подключения входа по номеру мобильного телефона количество авторизаций увеличивается в среднем на 50%, а конверсия — в два раза. При этом компания экономит на отправке SMS-кодов и получает дополнительные данные о своих клиентах: Ф. И. О., дату рождения, пол, e-mail, адрес регистрации и т. п. Данные при авторизации проверяются сотовым оператором.