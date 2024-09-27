Туристы в летние месяцы выбирали отдых в Приморье, на Камчатке и в Бурятии

Самым популярным регионом Дальнего Востока летом у путешественников стал Приморский край — туда совершено 29% всех поездок округа, а сильнее всего вырос интерес к Сахалину. Такие данные приводит сервис путешествий «МТС Travel», проанализировав поездки россиян на Дальний Восток длительностью от пяти до 14 дней. При этом количество путешествий в дальневосточные регионы выросло на 16% за год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте после Приморья в числе востребованных летних направлений оказался Камчатский край, привлекающий туристов своей уникальной природой. Его доля составила 14%. На третьем разместилась Бурятия с долей 12% — интерес к региону также обусловлен множеством природных достопримечательностей, среди которых главной точкой притяжения является озеро Байкал.

По данным «МТС Trave»l, сильнее всего летом у российских путешественников вырос интерес к таким регионам Дальнего Востока, как Сахалин (+42% поездок), Якутия (+28% поездок) и Камчатский край (+25% поездок). Увеличившееся количество поездок в Якутию связано в том числе с событийным туризмом — этим летом в регионе проходили Международные спортивные игры «Дети Азии». Камчатский край и Сахалин уже давно зарекомендовали себя как новые точки притяжения для любителей приключенческого туризма. Традиционно популярным остается и Хабаровский край.

«Мы видим рост интереса туристов к дальневосточным регионам и в ответ на растущий спрос развиваем инфраструктуру, создаем качественный номерной фонд и точки притяжения. Например, в рамках нацпроекта по туризму по программе льготного кредитования в ДФО строится 21 крупный отель на 4,6 тыс. номеров. Такие проекты появятся в том числе в Бурятии, Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области и на Камчатске. Кроме того, на Камчатке поддержку получил проект по строительству горнолыжного комплекса парк «Три вулкана». Объем субсидируемого кредитного портфеля перечисленных проектов составляет 78 млрд рублей. Еще одно важное направление — строительство модульных гостиниц. Регионам округа на строительство модулей за два года направили почти 750 млн рублей. Наибольший объем поддержки получили Бурятия и Якутия», — сказал замдиректора департамента развития туризма Минэкономразвития России Константин Городилин.

В ТОП регионов с наибольшим количеством поездок на Дальний Восток вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область (по 9%), Красноярский и Краснодарский края (по 5% поездок). При этом больше всего из других регионов России в ДФО приезжали жители Москвы и Московской области — их доля от всех поездок составила 30%.

По сравнению с 2023 г. в регионы ДФО этим летом чаще стали ездить жители Удмуртии — прирост поездок год к году составил 39%. Также в ТОП регионов, где за год вырос интерес к поездкам на Дальний Восток, вошли Ростовская область (+30% поездок), Ставропольский край (+29%), Самарская область (+28%) и Татарстан (+27%).

Согласно официальным данным Росстата, в период с января по июль 2024 г. в коллективных средствах размещения на Дальнем Востоке было принято 2,4 млн человек. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку самых популярных у туристов регионов вошли Приморский край (684 тысячи человек), Хабаровский край (453 тысячи человек) и Республика Бурятия (354 тысячи человек).

Методика: исследование проведено на базе геоаналитики МТС; проанализированы поездки от пяти до 14 ночей, сделанные с июня по август 2023 и 2024 гг. в 11 субъектах ДФО жителями из других регионов России.