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«Авито»: 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете

По данным исследования, проведенного экспертами «Авито», 95% людей, регулярно пользующихся интернетом, при выборе товаров и услуг опираются на отзывы.

Согласно опросу всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей – это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% – что не покупают товары/услуги в интернете. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.

При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% – что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.

«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – сказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

Пользователи Авито в среднем оставляют более 191 тыс. отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю – жители Москвы (43 тыс.), Санкт-Петербурга (19 тыс.) и Московской области (14 тыс).


Топ регионов по количеству отзывов на "Авито"

Регион В день В месяц
1 Москва 43 448 1 321 550
2 Санкт-Петербург 19 486 592 701
3 Московская область 14 789 449 823
4 Краснодарский край 8 682 264 089
5 Свердловская область 5 625 171 097
6 Ростовская область 4 784 145 527
7 Татарстан 4 708 143 213
8 Нижегородская область 4 605 140 078
9 Самарская область 4 590 139 617
10 Челябинская область 3 970 120 765

Источник: "Авито"

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