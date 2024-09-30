«Авито»: 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете
По данным исследования, проведенного экспертами «Авито», 95% людей, регулярно пользующихся интернетом, при выборе товаров и услуг опираются на отзывы.
Согласно опросу всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей – это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% – что не покупают товары/услуги в интернете. Об этом CNews сообщили представители «Авито».
Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.
При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% – что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.
«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – сказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».
Пользователи Авито в среднем оставляют более 191 тыс. отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю – жители Москвы (43 тыс.), Санкт-Петербурга (19 тыс.) и Московской области (14 тыс).
|№
|Регион
|В день
|В месяц
|1
|Москва
|43 448
|1 321 550
|2
|Санкт-Петербург
|19 486
|592 701
|3
|Московская область
|14 789
|449 823
|4
|Краснодарский край
|8 682
|264 089
|5
|Свердловская область
|5 625
|171 097
|6
|Ростовская область
|4 784
|145 527
|7
|Татарстан
|4 708
|143 213
|8
|Нижегородская область
|4 605
|140 078
|9
|Самарская область
|4 590
|139 617
|10
|Челябинская область
|3 970
|120 765
Источник: "Авито"Перейти к полной таблице