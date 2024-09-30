«Авито»: квадробика затмила хоббихорсинг

В соцсетях не стихают обсуждения новых молодежных хобби — квадробики и хоббихорсинга. Специалисты «Авито» проанализировали продажи атрибутов квадробики и хоббихорсинга на площадке с начала лета 2024 г. — масок, хвостов, перчаток и амуниции. Оказалось, что этим летом квадробика была на пике популярности, а вот интерес к хоббихорсингу начал падать. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи атрибутов квадроберов на «Авито» летом 2024 г. выросли в 12 раз по сравнению с тем же периодом 2023 г. Квадробикой называют новое увлечение, которое объединяет в себе спорт и перевоплощение в различные роли: дети и подростки надевают аксессуары и маски животных и выполняют трюки и упражнения. Такие занятия требуют постоянной активности, поэтому могут способствовать развитию физической формы ребенка. На «Авито» маски для квадробики продаются в среднем за 1,1 тыс. руб., а хвосты — за 600 руб. Для роли некоторых животных можно купить перчатки и носки в виде лап по цене от 100 руб.

Также на «Авито» можно приобрести целый набор для квадробики — такие в среднем стоят 1,8 тыс. руб. Они состоят из маски, хвоста, перчаток и иногда других элементов — например, носков с рисунком лап. Но можно найти дешевле — например, этот набор с «кошачьими» аксессуарами стоит всего 990 руб. Кроме того, на площадке можно найти атрибуты, сделанные на заказ — например, на «Авито» продается маска ручной работы за пять тыс. руб., маска снежного барса и даже маска раптора за шесть тыс. руб. Так, квадобика открыла целую нишу для хендмейд-мастеров.

Вместе с тем, продажи товаров для хоббихорсеров за год упали — на 22%, хотя в мае был отмечен всплеск интереса, продажи выросли на 21% год к году. Хоббихорсинг — это неофициальное спортивное увлечение, которое сочетает в себе элементы верховой езды и игры с игрушечными лошадками. Специальная амуниция для хоббихорсинга этим летом стоила в среднем две тыс. рублей за один предмет. В основном это уздечки и поводья.

Сами по себе хорсы — так называют голову лошадки на палке — стоят по-разному. Есть как и недорогие экземпляры за 1,6 тыс. руб., так и дорогие реалистичные изделия — например, реалистичная модель за 22 тыс. руб. Также на платформе продаются барьеры для хоббихорсинга по цене от 800 руб.