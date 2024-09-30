«Авито Работа»: ЖКХ и коммунальные платежи оказались самой нелюбимой статьей расходов россиян

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян, чтобы выяснить, какие расходы у россиян оказались самыми нелюбимыми и большими. Согласно результатам опроса, в топ-3 самых неприятных статей расхода для россиян вошли ЖКХ и коммунальные платежи (42%), ипотека и кредит (29%), медицинские услуги и лекарства (18%). Наименее неприятной статьей расходов россияне посчитали покупку товаров для дома (3%), бытовой химии (3%), косметики и средств гигиены (3%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Также опрошенные не любят тратиться на ремонт и бытовые услуги (13%), платить за аренду жилья (11%), за интернет и мобильную связь (10%), оплачивать страховые взносы (9%), крупные покупки вроде техники, мебели и отпуска (8%) и продукты (8%).

При этом 14% опрошенных ежемесячно тратят на нежелательные расходы до 5000 руб., 26% — от 5000 до 10000 руб., 21% — от 10000 до 20000 руб. 13% респондентов тратят на неприятные им расходы от 20000 до 30000 руб. в месяц. В среднем, согласно опросу, россияне тратят на «нелюбимые» статьи расходов в среднем около 21855 руб. в месяц.

Суммы, которые россияне ежемесячно тратят на «нелюбимые» статьи расходов

43% опрошенных россиян признались, что их привычные траты сильно выросли по сравнению с прошлым годом, причем женщины (49%) отмечали такой вариант ответа чаще мужчин (38%). 27% респондентов заявили, что их расходы с прошлого года выросли, но незначительно. О снижении своих привычных трат по сравнению с прошлым годом рассказали 8% россиян. 16% опрошенных отметили, что их траты почти или совсем не изменились.

Самыми большими статьями расходов, по мнению россиян, тоже стали ЖКХ и коммунальные платежи (33%), продукты (31%), ипотека и кредиты (27%). Также опрошенные считают, что они много тратят на крупные покупки вроде техники, мебели и отпуска (16%), медицинские услуги и лекарства (15%), на обслуживание личного автомобиля (11%), на одежду, обувь и аксессуары (10%).