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Число заказов, доставленных «Яндекс Маркетом» в малые города, увеличилось в шесть раз

«Яндекс Маркет» проанализировал, как во II квартале 2024 г. росла популярность онлайн-покупок в малых городах с населением до 50 тыс. человек относительно аналогичного периода 2023 г. Число доставленных «Маркетом» заказов увеличилось в шесть раз, при этом в таких населенных пунктах стали совершать покупки почти на 40% чаще. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Оборот маркетплейса в малых городах вырос в 7,3 раза. База активных покупателей возросла за год в пять раз.

Рост популярности маркетплейса связан с увеличением числа ПВЗ в таких городах, открытых по программе «Легкий старт».

В конце 2023 г. «Маркет» запустили специальную упрощенную программу по открытию ПВЗ - «Легкий старт». Она предназначена для открытия пунктов выдачи в деревнях, селах и поселках с населением до 50 тыс. человек.

«Маркет» продолжает модифицировать эту программу - теперь все желающие открыть ПВЗ смогут увидеть на карте специальные сот в рамках «Легкого старта», которые подсветят подходящие для этого локации, а также те зоны, где открыть пункт не получится.

В рамках «Легкого старта» можно открывать пункты выдачи в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.

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