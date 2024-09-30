Что россияне покупают в онлайн-магазинах ночью – исследование «ЮMoney»

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» провели исследование и узнали, что россияне покупают в онлайне по ночам. Выяснилось, что 60% опрошенных занимаются ночным онлайн-шопингом, треть респондентов (35%) делают покупки спонтанно, а большинство (45%) трат приходится на одежду и обувь. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опрос проводился в сентябре 2024 г. среди пользователей «ЮMoney» из разных городов России. В нем приняли участие более 1500 человек, из них 60% мужчин и 40% женщин.

60% россиян покупают в онлайне ночью

По результатам опроса, 60% россиян хотя бы раз в жизни делали онлайн-заказ или оплачивали какие-то услуги ночью, с 23:00 до 6:00 утра. Из них 41% занимаются ночным онлайн-шопингом иногда, а 19% — часто. Никогда не делали покупки ночью 40% опрошенных.

Россияне назвали сразу несколько причин, почему они покупают что-то в интернете ночью. 46% опрошенных сказали, что поздно ложатся спать, 45% — что просто удобно, так как в это время никто не отвлекает. Еще 33% респондентов делают это, когда нужно что-то срочно заказать, а 28% ответили, что у них нет времени на покупки днем.

18% опрошенных завершают покупки, которые начали днем, 12% — специально ждут ночи, чтобы купить что-то на старте распродаж, 11% — работают в ночное время и в перерывах делают покупки. Также некоторые участники опроса сказали, что онлайн-покупки помогают им бороться с бессонницей.

На что тратят после полуночи

Аналитики «ЮMoney» проанализировали ночные покупки (с 23:00 до 6:00), совершенные в онлайн-магазинах через «ЮKassa» с июня по август 2024 г.. Выяснилось, что 37% от общего числа покупок товаров с физической доставкой в ночное время приходится на книги, 9% — на открытки и сувениры, 7% — на оплату косметику и парфюмерии и только 5% — на оплату одежды для всей семьи. По доле оборота 11% покупок в ночное время приходится на одежду для всей семьи и столько же - на косметику и парфюмерию, 8% — на ювелирные изделия и часы, 6% — на открытки и сувениры, 3% — на оплату книг и аудиокниг.

Аналитики проанализировали покупки в ночное время только в онлайн-магазинах брендов. Данные по маркетплейсам не учитывались.

«Мы видим, что с июня по август в «ЮKassa» в ночное время в категории “услуги для отдыха” 95% платежей от общего числа покупок пришлось на аренду самокатов, остальные 5% — на туристические услуги», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

По результатам опроса, большинство респондентов (45%) покупают одежду и обувь, 36% — аксессуары, 32% — продукты и готовую еду. Еще 26% покупают бытовую технику и электронику, по 24% — товары для хобби и подарки, по 19% оплачивают услуги ЖКХ, интернет и онлайн-подписки на игры, фильмы или музыку. 17% опрошенных покупают косметику, 15% — бытовую химию. По 11% респондентов покупают ночью игрушки и платят налоги и штрафы. В качестве свободных вариантов ответов россияне называли ночную оплату в сервисах такси.

Ночной шопинг происходит спонтанно

Более трети опрошенных (35%) не планируют ночной шопинг, а делают покупки или оплачивают услуги спонтанно, 26% — иногда планируют, а 21% становятся жертвами распродаж и покупают что-то незапланированно из-за скидки. Только 11% опрошенных всегда планируют ночные траты. Некоторые признались, что могут позволить себе купить в онлайне ночью то, на что не решались днем.

Куда идут за покупками

Ночные онлайн-заказы россияне делают сразу на нескольких площадках. 68% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам, 32% — собственным онлайн-магазинам брендов, 26% — сервисам доставки продуктов и готовой еды. В соцсетях ночью покупают 18% респондентов, а на зарубежные площадки идут 15% опрошенных. Еще 13% совершают ночные покупки на ресейл-платформах.

Сколько тратят после заката

32% опрошенных тратят на ночной шопинг от 2000 до 5000 руб., 27% — до 2000 руб.. От 5000 до 10000 руб. тратят 16% опрошенных, больше 30000 руб. — 7% респондентов.

От 10 до 15 тыс. руб. тратят 6% опрошенных, по 3% — от 15 до 20 тыс. руб. и от 15 до 20 тыс. руб.. Остальные респонденты ответили, что сумма зависит от покупки: они могут заказать еду до 2000 руб. или оплатить ноутбук за 100 тыс. руб.