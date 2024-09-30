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«Телемост» для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников

В «Телемосте» появилась возможность пригласить на видеовстречу одновременно в два раза больше участников — 1000 человек. Теперь в сервисе от «Яндекс 360» можно проводить не только прямые трансляции на аудиторию до 10 тыс. зрителей, но и масштабные онлайн-мероприятия. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая расширенная возможность доступна пользователям «Телемоста» в рамках «Яндекс 360 для бизнеса». Ранее лимит участников видеовстреч для компаний увеличился с 40 человек до 100, 300 и 500 в зависимости от тарифа. Это стало возможно благодаря переходу сервиса с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами «Яндекс 360» и Yandex Infrastructure. С момента обновления «Телемоста» число видеовстреч выросло на 10%, и сейчас их количество превысило 100 тыс. ежедневно.

Чтобы обеспечить гибкость управления видеовстречами, в «Телемосте» появились также комнаты ожидания. Теперь пользователь, который хочет присоединиться ко встрече, сначала попадает в отдельное пространство, а организатор может одобрить или отклонить его запрос на подключение. Кроме того, разработчики добавили возможность назначать соорганизаторов, которые смогут модерировать мероприятие: допускать из комнаты ожидания, управлять камерами и микрофонами, включать запись встречи.

Помимо новых функций, для организации качественных видеовстреч в «Телемосте» есть все необходимое: чат для участников встречи, демонстрация экрана в , индикация говорящих участников, возможность записывать встречи и сохранять файл, интеграция с календарем и др.

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