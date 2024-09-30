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Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса

Торгово-промышленная палата России (ТПП) и онлайн-платформа объявлений «Авито» запустили совместную программу по поддержке предпринимателей. Одной из ключевых мер поддержки станет возможность продвигать свои товары или услуги на платформе на специальных условиях. Предприниматели смогут получить бонусы на продвижение товаров и услуг. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито Товары»

После подачи заявки предприниматели, продающие товары, могут получить единовременную выплату в размере 10 000 бонусов. Для этого необходимо активировать тариф «‎Расширенный» или «‎Максимальный» и пополнить «Авито Кошелек» на сумму от 600 руб. Предпринимателям, ранее не использовавшим «Авито» и прошедшим проверку по реквизитам, будет начислено дополнительно 1000 приветственных бонусов.

«Авито Услуги»

После подачи заявки на участие в программе предпринимателям, предлагающих услуги, необходимо в течение 30 дней потратить от 3000 руб. на любые услуги продвижения, чтобы получить единоразово кэшбэк в размере 100% (максимум 10 тыс. бонусов).

В течение второго месяца инвестиций (30 календарных дней) предприниматели могут вернуть 50% в виде кэшбэка до 10 тыс. бонусов за инвестиции в продвижение на «Авито». А в течение третьего календарного месяца кэшбэк составит 30% (максимум 10 тыс. бонусов). Максимальная сумма бонусов может составить 21 тыс. за все время участия в программе ТПП и «Авито».

Бонусы на продвижение доступны как новым пользователям «Авито Товаров» и «Авито Услуг», так и тем, кто не использовал услуги продвижения в течение полугода.

Для получения меры поддержки предприниматели могут оставить заявку: для продающих товары и для предлагающих услуги, а также лично обратиться в ТПП.

«Мы видим, как среди предпринимателей растет популярность интернет-продвижения. Поэтому Торгово-промышленная палата России совместно с крупнейшей онлайн-платформой Авито развивают инструменты на основе тех запросов, которые мы получаем от бизнеса из различных регионов страны. Так, в рамках достигнутых договоренностей с Авито, а также учитывая реальные потребности современного бизнеса, предприниматели-члены ТПП в России смогут получить кэшбэк на продвижение товаров или услуг на платформе», – сказал президент ТПП Сергей Катырин.

«Авито – это готовая инфраструктура для малого и среднего бизнеса. Главное, что мы предлагаем предпринимателям – высокий спрос и аудиторию. Сейчас на платформе 70 млн пользователей и 220 млн активных объявлений. Помимо этого, Авито – единственная площадка в стране, где можно легко начать свой путь в бизнесе практически в любой сфере – товары, услуги, авто, недвижимость и даже нанять персонал. Совместная с Торгово-промышленной палатой России программа не только предоставляет выгодные условия для развития и продвижения бизнеса на «Авито», но и помогает сделать работу предпринимателей на платформе удобнее и легче», – отметил управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Прием заявок на участие в программе продлится до конца декабря 2025 г. Она распространяется на индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях.

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