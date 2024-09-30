CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» впервые раскрыл меры по повышению безопасности поездок на самокатах

Сервис аренды самокатов «Яндекса» опубликовал первый комплексный отчет по безопасности. Чтобы снизить риск небезопасных сценариев, компания внедряет технологические решения, обучает правилам дорожного движения, разрабатывает систему реагирования на нарушения. С начала работы в 2022 г. инвестиции «Яндекс Go» в направление безопасности превысили 380 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Больше половины пользователей сервиса — новички, которые впервые арендовали самокат в этом сезоне. Им важно знать основы безопасного вождения, поэтому «Яндекс Go» расширяет программу обучения ПДД и правилам сервиса — в приложении и офлайн-школах. В сезоне 2024 г. регулярные школы от «Яндекса», помимо Москвы и Санкт-Петербурга, впервые заработали в Екатеринбурге и Алматы.

Больше 99% поездок в кишкеринге «Яндекс Go» совершаются без нарушений и происшествий. Однако есть пользователи, для которых опасный стиль вождения — норма. В зависимости от серьезности нарушения, сервис может оштрафовать их или ограничить им доступ к аренде. Всего в сезоне 2024 г. «Яндекс Go» применил такие санкции больше 120 тыс. раз.

«Яндекс» также увеличивает количество медленных и запретных зон в местах, где обычное движение на самокате может быть небезопасно. Сейчас в приложении размечено 1300 медленных зон, где скорость самоката ограничена, и 300 зон, где поездки запрещены.

В сезоне 2025 г. «Яндекс Go» инвестирует в безопасность еще около 200 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Метрокластер, NGFW, супераппы, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Не ИБ единым: как бизнесу защититься от физических, техногенных, пожарных и других рисков?

США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: