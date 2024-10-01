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VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech

VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK.

В новой должности он будет отвечать за системное развитие продуктового портфеля VK Tech. В зону ответственности Ивана войдет построение единой продуктовой вертикали и развитие сервисов для коммуникаций и продуктивности, облачных решений VK Cloud и продуктов направления HR Tech.

Иван Мыздриков будет совмещать должности в бизнес-юните по комплексным сервисам (проекты Rustore, Почта и Облако Mail.ru) и в VK Tech.

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Иван Мыздриков, директор по продуктам VK Tech

Иван Мыздриков работает в VK с 2011 г. C 2022 г. занимает должность вице-президента по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK, руководит проектами Mail и RuStore. До этого занимал должность директора бизнес-юнита Mail.ru, курировал работу «Почты», «Облака» и портальных сервисов: отвечал за создание и развитие продуктов с аудиторией более 50 млн пользователей. До работы в VK занимал руководящие должности в крупных зарубежных компаниях.

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