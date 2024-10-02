«Авито Работа»: спрос работодателей на сотрудников в сфере инфраструктуры маркетплейсов за год вырос на 29%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий и средних зарплатных предложений для массовых работников, задействованных в сфере инфраструктуры маркетплейсов за III квартал 2024 г. Данные показали, что за год число вакансий для специалистов по работе с маркетплейсами выросло на 29%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников — на 13%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Лидером по приросту активных вакансий с упоминанием работы с маркетплейсами в III квартале 2024 г. стала профессия водителя-экспедитора — за год количество предложений о работе выросло в 2,9 раза (+189%). Соискатели на эти вакансии в среднем могут рассчитывать на 88 263 руб. в месяц при полной занятости, что сделало эту специальность также одной из самых высокооплачиваемых в сегменте работы с маркетплейсами.

На втором месте — профессия кладовщика с приростом вакансий в 2,3 раза за год (+137%). Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников составили 69 235 руб. ежемесячно.

Еще одной востребованной среди компаний вакансией стала профессия курьера. Спрос на них вырос в 2,2 раза (+123%) за год. Средние зарплатные предложения для соискателей составили около 72 117 руб. в месяц за полный рабочий день.