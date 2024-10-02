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«Авто.ру» запустил игровой самоучитель по автомобильным маркам и моделям

«Авто.ру» придумал квиз по новым и подержанным автомобилям, который в игровой форме поможет познакомиться с недавними дебютантами российского авторынка, а также погрузит в историю легендарных марок. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

По данным исследования агентства РОМИР, значительное число россиян с осторожностью подходит к выбору нового автомобиля — не в последнюю очередь из-за того, что незнакомы с новыми марками, которые появились на российском рынке за последние два года, а также не имеют достаточно сведений об опыте их эксплуатации.

Сервис «Авто.ру» нашел способ познакомить автолюбителей с изобилием новых моделей, все чаще встречающихся на российских дорогах. «Угадайтачку» — это викторина, в которой участникам необходимо за минимальное время ответить на 10 вопросов, которые варьируются от очень легких до изобретательно хитрых. Требуется определить по фотографии машины или ее части марку или модель автомобиля.

Участнику дается одна попытка, чтобы ответить на 10 вопросов, которые ежедневно меняются, так что к квизу будет интересно возвращаться каждый день. Больше правильных ответов — выше шансы получить статус «Гения автомира». Лучшие игроки, набравшие наибольшее количество баллов по итогам недели, становятся претендентами на призы, которые пригодятся каждому автовладельцу: месячный запас топлива, бесплатный шиномонтаж и «Отчеты Авто.ру», на случай, если захотелось купить увиденный в квизе автомобиль. На странице с результатами можно посмотреть, в каких вопросах были допущены ошибки и какие модели остались неразгаданными.

Проверить свои автознания в квизе «Угадайтачку» можно до 3 ноября 2024 г. как в приложении «Авто.ру», так и на сайте. Для участия пользователю необходимо только авторизоваться.

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