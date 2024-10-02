К морозам в Костромской области повысили надежность телеком‑оборудования

Девятнадцать тысяч жителей небольших населенных пунктов Костромского региона смогут оставаться на связи даже в самые сильные морозы, когда объекты телеком-инфраструктуры, подвергаются воздействию низких температур. В преддверии зимы инженеры «МегаФона» провели модернизацию систем электропитания на базовых станциях в поселках и селах области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках подготовки к зимнему сезону, чтобы минимизировать риск перебоев в электроснабжении, оператор заменил аккумуляторные батареи на новые. Работы прошли в поселках Судиславль, Вохма, Курьяново, Никольское, а также в отдаленных селах Пыщуг и Павино. Это позволяет абонентам круглосуточно и при любой погоде оставаться на связи со своими близкими.

Электроснабжение — критический аспект для нормального и бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры связи. По мере своего устаревания аккумуляторные батареи теряют свою емкость, что отрицательно сказывается на времени автономной работы. Например, во время аварийных отключений линий электропередач, когда пропадает внешнее питание, происходит автоматическое переключение на резервные источники питания. Длительность автономной работы базовой станции при условии своевременной замены батареи повышается до четырех часов.

«Зимой в Костромской области температурные режимы могут достигать 40 градусов, особенно в восточных районах региона. Чтобы наши абоненты даже в морозы могли звонить и пользоваться интернетом в привычном высоком качестве, наша техническая служба регулярно проводит работы по повышению надежности сети. Помимо проверки электропитания и замены аккумуляторов, это и обновление программного обеспечения на базовых станциях, и перевод частот в более востребованные технологии», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.